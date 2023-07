Verdächtiger Gegenstand löst Polizeieinsatz in Krumbach aus

Das war nicht lustig, was sich ein Bekannter eines Krumbachers am Samstag geleistet hat. Es zog nämlich einen teuren Polizeieinsatz nach sich.

Am Samstagabend, gegen 22 Uhr, ging bei der Polizei in Krumbach die Mitteilung eines Mannes aus dem Bereich Burgauer Straße ein, dass er an seiner Haustüre einen verdächtigen Gegenstand, der eine Batterie und mehrere Drähte enthält, festgestellt habe. Eine Überprüfung durch eine Polizeistreife und eine weitere Abklärung mit Experten der Technischen Sondergruppe des Landeskriminalamtes in München erfolgte.

Demnach konnte nicht ausgeschlossen werden, dass es sich bei der Vorrichtung um einen selbstgebauten Sprengsatz handeln könnte. Möglicherweise hätte es sich auch um die Vorbereitungshandlung zu einem Einbruch handeln können. Im Zuge weiterer Ermittlungen stellte sich jedoch schnell heraus, dass sich ein Bekannter des Mitteilers einen „schlechten Scherz“ erlaubt hatte, die „Bombenattrappe“ entpuppte sich schließlich als völlig ungefährlich. Derzeit wird geprüft, ob die für den Einsatz entstandenen Kosten dem Verursacher in Rechnung gestellt werden können, so die Polizei. Der Mann wird angezeigt. (AZ)