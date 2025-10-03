Verdienstvolle Mitarbeiter des Bauhofs und Stadtsaals verabschiedet

In einer Feierstunde in seinem Amtszimmer verabschiedete Krumbachs erster Bürgermeister Hubert Fischer zwei seiner verdienstvolle Mitarbeiter von Bauhof und Stadtsaal „mit Dank und Anerkennung“ aus städtischen Diensten: Siegfried Schleifer war über 35 Jahre als verantwortlicher Kfz.-Mechaniker und Fahrer sämtlicher Fahrzeuge und Spezial-Maschinen sowie als „Allrounder“ bei allen im Bauhof anfallenden Arbeiten im Einsatz. „Besonnen und verlässlich“ so der Bürgermeister in seiner herzlichen Laudatio, habe Schleifer seine Arbeit zudem als stellvertretender Marktmeister, im kommunalen Winterdienst oder bei Sonderaufgaben vorbildlich gemeistert. Nach elfjährigem Einsatz als verantwortlicher Hausmeister von Stadtsaal und Rathaus beendete auch Gerhard Rudolph seine Tätigkeit bei der Stadtverwaltung. Der Bürgermeister lobte den „umsichtigen Gebäudemanager“ zufolge seines Organisationstalentes und seiner verlässlichen, von Verantwortung geprägten Arbeitsleistung. Im Bild (vorne von links): Gerhard Rudolph und Siegfried Schleifer; dahinter (von links): Stadtbaumeister Tobias Handel, Bürgermeister Hubert Fischer, Bauhofleiter Reinhold Mader und der städt. Personalratsvorsitzende Thomas Schweikart.

