Vereinsmeisterschaft der Abteilung Turnen des TSV Krumbach

Auch in diesem Jahr war die Vereinsmeisterschaft der Turnabteilung ein echtes Highlight im Kalender. Im Juli traten 117 junge Turnerinnen und Turner an, um vor großem Publikum ihr Können unter Beweis zu stellen. Monatelang hatten sie sich intensiv vorbereitet – nun war endlich die Bühne frei für beeindruckende Übungen, elegante Bewegungsabläufe und mutige Sprünge. Rund 200 Zuschauerinnen und Zuschauer füllten die Turnhalle und sorgten mit ihrem Applaus für eine tolle Atmosphäre. Geturnt wurde an fünf Geräten: Boden, Sprung, Reck, Minitrampolin und Schwebebalken. Dabei zeigten die Kinder nicht nur ihr sportliches Talent, sondern auch großen Ehrgeiz und Teamgeist. Mit beeindruckender Körperspannung, Kreativität und Mut begeisterten sie das Publikum und sorgten für so manchen Gänsehautmoment.

Trotz Lampenfieber vor dem Auftritt verwandelte sich die Nervosität vieler schnell in Stolz und Freude. Es war spürbar, wie viel Herzblut in den Übungen steckte – jeder einzelne Auftritt wurde von den Rängen mit großer Anerkennung belohnt. Den feierlichen Abschluss bildete eine Siegerehrung, bei der alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit einer Urkunde und Medaille ausgezeichnet wurden. Die strahlenden Kinderaugen zeigten, wie viel ihnen dieser Tag bedeutete. Ein großes Dankeschön gilt allen, die zum Gelingen dieser Veranstaltung beigetragen haben: den Trainerinnen und Trainern, den Kampfrichterinnen sowie den vielen fleißigen Helferinnen und Helfern im Hintergrund. Die Vereinsmeisterschaft bleibt ein besonderes Erlebnis für unsere jungen Talente – voller Motivation für neue Ziele und Herausforderungen im Turnjahr.

