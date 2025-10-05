Verfolgungsfahrt mit zwei Motorradfahrern: Sie entfernten ihre Kennzeichen und fuhren in der Baustelle

Bei der Polizeiinspektion Krumbach ist am Freitag gegen 16.50 Uhr die Mitteilung über zwei Motorradfahrer eingegangen: Die beiden sollen auf der wegen der Baustelle gesperrten B300 zwischen Krumbad und Edenhausen gefahren sein und dabei die Kennzeichen entfernt haben. Als die Streife ankam und die zwei Fahrer sie sahen, flüchteten beide nebeneinander mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Edenhausen. Letztendlich konnte einer der beiden Fahrzeugführer gestellt werden. Gegen den 21-jährigen Fahrzeugführer und den geflüchteten zweiten Fahrzeuglenker wurden Strafverfahren hinsichtlich Kennzeichenmissbrauch und einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen eingeleitet. Zeugen, die am 3. Oktober, zwischen 16 Uhr und 17 Uhr Hinweise zu den beiden Fahrzeugführern bzw. deren Fahrverhalten geben können, werden gebeten, sich bei der PI Krumbach zu melden. (AZ)
Krumbach
