Verkehrsbehinderungen erwartet: Bahnübergang in Krumbach wird saniert

Kommende Woche kommt es in Krumbach zu Verkehrsbehinderungen, da der Bahnübergang Höllgehau saniert wird. Das Bauamt empfiehlt, den Bereich großräumig zu umfahren.

In der Bahnhofstraße Krumbach am Bahnübergang Höllgehau neben dem Kreisverkehr sind von Montag, 26. Juni, bis einschließlich Freitag, 30. Juni, Verkehrsbehinderungen zu erwarten. Durch eine notwendige Baumaßnahme muss die Fahrbahn direkt am Bahnübergang halbseitig gesperrt werden. Es müssen eine Straßenentwässerungsrinne und ein neuer Asphaltbelag eingebaut werden, wie das städtische Bauamt mitteilt. Wegen der nur beschränkt zur Verfügung stehenden Umleitungsmöglichkeiten wurde die Maßnahme auf eine halbseitige Bauweise geplant.

In Krumbach könnte es zu Staus kommen

Da die Fahrzeuge somit nur einspurig und wechselseitig durch die Baustelle geleitet werden können, wird es voraussichtlich zu Rückstauungen in alle Richtungen in diesem Bereich kommen. Das Stadtbauamt Krumbach empfiehlt, den Bereich nach Möglichkeit großräumig zu umfahren und auf andere Verkehrswege auszuweichen. (AZ)

Lesen Sie dazu auch