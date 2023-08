Verkehrskontrolle: Fahrt unter Alkoholeinfluss in Krumbach

Bei einer Verkehrskontrolle in Krumbach fällt der Polizei Alkoholgeruch des Fahrers auf.

Am Mittwoch gegen 20.25 Uhr unterzog eine Streife der Polizei in der Nassauer Straße in Krumbach einen 33-jährigen Pkw-Fahrer einer allgemeinen Verkehrskontrolle. Da die Beamten hierbei Alkoholgeruch wahrnahmen, führten sie vor Ort einen Atemalkoholtest durch, welcher positiv ausfiel. Der Wert wurde bei einem weiteren Test auf der Dienststelle bestätigt. Dieser lag im Bereich einer Verkehrsordnungswidrigkeit. Den 33-Jährigen erwartet ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro sowie ein Fahrverbot von einem Monat, teilte die Polizei mit. (AZ)