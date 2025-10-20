Kettenreaktion auf der B16: Ausweichversuch endet an Schrankenanlage

Am Samstag hat sich gegen 12.45 Uhr auf der B16, am Bahnübergang nördlich von Krumbach, ein Verkehrsunfall mit einem Gesamtschaden von etwa 16.000 Euro ereignet. Laut Polizeibericht war zur Unfallzeit ein 30-Jähriger mit seinem Pkw auf der B16 in Richtung Krumbach unterwegs. Ein vor ihm fahrender 25-Jähriger musste stark abbremsen, weil ein unbekannter Pkw-Fahrer vor diesem ebenfalls stark abbremste, berichtet die Polizei weiter. Der 30-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen. Um einen Auffahrunfall zu vermeiden, wich er nach rechts aus und fuhr mit seinem Pkw gegen die Schrankenanlage, welche dadurch leicht beschädigt worden ist. Verletzt wurde niemand. (AZ)

