Verkehrsunfall auf dem Parkplatz des Schulzentrums in Krumbach

Am Donnerstagmittag kommt es zu einem Unfall auf dem Parkplatz des Schulzentrums in Krumbach. Eine Autofahrerin übersieht einen anderen Wagen.

Am Donnerstagmittag hat sich gegen 13.10 Uhr auf dem Parkplatz des Schulzentrums in Krumbach ein Verkehrsunfall ereignet. Wie die Polizei mitteilt, wollte eine 37-jährige Autofahrerin rückwärts aus ihrer Parklücke herausfahren und übersah hierbei eine bevorrechtigte, 49-jährige Fahrerin, die geradeaus an der Parklücke vorbeifuhr. So kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, bei dem niemand verletzt wurde. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf eine Summe von etwa 4000 Euro. Die Unfallverursacherin wurde von den Beamten der Polizei Krumbach verwarnt. (AZ)