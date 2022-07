Krumbach

vor 17 Min.

Verkehrsunfall auf dem Schulweg in Krumbach

Ein radelnder Junge fuhr am Mittwochmorgen in Krumbach gegen einen Pkw.

Am Mittwochmorgen ist ein radelnder Junge auf dem Schulweg in Krumbach verunglückt. Was die Polizei berichtet.

Von einem Fahrradunfall berichtet die Krumbacher Polizei. Dabei sei ein elfjähriger Schüler am Mittwochmorgen gegen 7.30 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem Weg zur Schule gewesen. Hierbei übersah der Junge in der Buchstraße aufgrund schlechter Sichtverhältnisse durch ein geparktes Fahrzeug einen vorfahrtsberechtigten Pkw und fuhr seitlich gegen diesen. Der Schüler habe vom Unfall nur eine Schürfwunde davon getragen, da er einen Fahrradhelm getragen habe und der Pkw sehr langsam unterwegs gewesen sei, so die Polizei. (AZ)

