Verkehrsunfall auf der B16 bei Krumbach

Eine Pkw-Fahrerin vermeidet Auf der B16 bei Krumbach einen Zusammenstoß mit einem Lkw, landet aber im Graben. Verletzt wurde niemand.

Am Dienstag gegen 9.45 Uhr ereignete sich auf der B 16, Höhe Parkplatz am Bleicher Berg, ein Verkehrsunfall mit einem Gesamtschaden von rund 900 Euro. Zur Unfallzeit wollte ein 61-Jähriger mit seinem Lkw vom Parkplatz kommend nach links in Richtung Günzburg auf die B 16 einbiegen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt des Pkw einer ebenfalls in Richtung Günzburg fahrenden 39-jährigen Frau, teilte die Polizei mit. Diese konnte einen Zusammenstoß vermeiden, indem sie nach rechts auf das Bankett auswich. Die 39-Jährige kam mit ihrem Pkw im Graben zum Stehen. Der Pkw musste von dort geborgen werden. Verletzt wurde niemand. (AZ)