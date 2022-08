Krumbach

14:58 Uhr

Verkehrsunfall beim Linksabbiegen in Krumbach

Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Montag in der Raunauer Straße in Krumbach.

In der Stadt überholen wollte ein Autofahrer am Montag in Krumbach. Sein Pech: Der Überholte wollte links abbiegen. Was dann passiert ist.

Einen Verkehrsunfall vom Montag in Krumbach meldet die Polizei in ihrem aktuellen Bericht. Demnach wollte gegen 11 Uhr ein 68-jähriger Autofahrer von der Raunauer Straße nach links abbiegen. Ein nachfolgender Pkw-Fahrer erkannte dies zu spät und wollte den Abbiegenden überholen. Dabei kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei laut Polizei ein Sachschaden von etwa 3000 Euro entstanden ist. (AZ)

