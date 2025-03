Verkehrsunfall: Es krachte in der Raunauer Straße in Krumbach

Eine Unfallflucht meldet die Krumbacher Polizei vom Rosenmontag: Demnach ereignete sich gegen 17.20 Uhr in der Raunauer Straße in Krumbach ein Verkehrsunfall mit einem Gesamtschaden von rund 200 Euro. Ein 45-Jähriger hatte dort seinen grauen VW ordnungsgemäß in der Parkbucht, parallel zur Straße, geparkt. Eine Zeugin hörte von ihrer Wohnung aus einen Knall und konnte noch einen weißen Pkw sehen, welcher offensichtlich beim Vorbeifahren den linken Außenspiegel des geparkten Pkw touchiert hatte. Hinter dem weißen Pkw soll ein weiterer Pkw gefahren sein, welcher das Unfallgeschehen gesehen haben dürfte. Die Polizei bittet nun diesen Pkw-Fahrer oder weitere Zeugen, sich bei der Polizeiinspektion Krumbach unter Telefon: 08282/905-111 zu melden. (AZ)

