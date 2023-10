Verkehrsunfall im Krumbacher Ortsteil Niederraunau

Wegen einer mutmaßlichen Missachtung der Vorfahrt kommt es in Niederraunau zu einem Unfall. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs sucht die Polizei Zeugen.

Am Freitagmorgen ist es gegen 6.50 Uhr im Krumbacher Ortsteil Niederraunau zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkws gekommen. Der Fahrer eines BMWs befuhr laut Polzeibericht die Krumbacher Straße und wollte an der Kreuzung zur Hürberstraße in diese abbiegen. Zeitgleich wollte der Fahrer eines Opels diese Kreuzung, von der Mindelzeller Straße kommend, geradeaus überqueren. Dabei kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge im Bereich der Kreuzung. Glücklicherweise wurde bei dem Zusammenstoß niemand verletzt, jedoch entstand ein nicht unerheblicher Sachschaden von etwa 3500 Euro. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs werden Zeugen gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Krumbach unter der Telefonnummer 08282/9050 zu melden. (AZ)