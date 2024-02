Verkehrsunfall in Krumbach: 7000 Euro Schaden

Eine 58-jährige Frau nimmt dem Fahrer eines Sattelzugs die Vorfahrt und verursacht einen Sachschaden von mehreren Tausend Euro.

Am Dienstagnachmittag hat es in der Michael-Faist-Straße in Krumbach gekracht. Laut Krumbacher Polizei wollte eine 58-jährige Frau gegen 13.40 Uhr mit ihrem Auto von dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes nach links in die Michael-Faist-Straße einbiegen. Dabei missachtete sie den vorfahrtberechtigten Sattelzug eines 44-Jährigen, der sich auf der Michael-Faist-Straße in südlicher Fahrtrichtung befand. Der Gesamtschaden beträgt ungefähr 7000 Euro, verletzt wurde bei dem Verkehrsunfall niemand. (AZ)

