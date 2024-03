Verkehrsunfall in Krumbach mit einem Leichtverletzten

Im Kreuzungsbereich der Südstraße/Mindelheimer Straße stoßen zwei Fahrzeuge zusammen. Eine Person wird dabei leicht verletzt.

Am Mittwochmittag gegen 12.55 Uhr hat sich in Krumbach auf der Kreuzung Südstraße/Mindelheimer Straße ein Verkehrsunfall mit einem Gesamtschaden von etwa 4000 Euro ereignet. Zur Unfallzeit fuhr laut Polizeibericht ein 50-Jähriger mit seinem Pkw von der Mindelheimer Straße kommend in den Kreuzungsbereich ein. Er missachtete hierbei den auf der Südstraße von rechts vorfahrtsberechtigten Pkw eines 41-Jährigen. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der 41-Jährige erlitt durch den Unfall leichte Verletzungen. Er begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. (AZ)