Verkehrsunfall in Krumbachs Norden

Am Mittwoch krachte es am nördlichen Krumbacher Ortsausgang kurz nach dem Kreisverkehr. Bei dem morgendlichen Verkehrsunfall entstand Blechschaden.

Am frühen Mittwochmorgen passierte in Krumbachs Norden ein Verkehrsunfall. Wie die Polizei berichtet, waren zwei Autofahrer auf der Bahnhofstraße in Richtung Norden unterwegs. Kurz nach Verlassen des Kreisverkehrs in Richtung Ortsausgang musste dabei das vorausfahrende Fahrzeug verkehrsbedingt abbremsen.

Der nachfolgende Pkw-Lenker erkannte dies laut Polizei zu spät und fuhr auf das haltende Fahrzeug auf. Verletzt wurde dabei niemand. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von rund 6000 Euro. (AZ)