Verkehrsunfall mit Sachschaden: 84-Jährige nimmt Vorfahrt

Im Erwin-Bosch-Ring hat sich am Dienstag gegen 16.30 Uhr ein Verkehrsunfall mit einem Gesamtschaden von rund 15.000 Euro ereignet. Eine 84-jährige Pkw-Fahrerin wollte vom Parkplatz eines dortigen Geschäftes auf den Erwin-Bosch-Ring einfahren und übersah hierbei den bevorrechtigten Pkw eines 24-Jährigen, welcher mit seinem Pkw den Ring in östlicher Richtung befuhr. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit. Verletzt wurde niemand, so die Angaben der Polizei Krumbach. (AZ)

