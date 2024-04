Krumbach

13:50 Uhr

Verkehrsunfall mit Sachschaden in der Raunauer Straße

Am frühen Mittwochabend missachtet ein Autofahrer in der Raunauer Straße in Krumbach die Vorfahrt eines anderen Wagens. Es entsteht nur Sachschaden.

Am Mittwochabend hat sich gegen 18 Uhr in Krumbach in der Raunauer Straße ein Verkehrsunfall mit einem Sachschaden von 6000 Euro ereignet. Ein 48-jähriger Pkw-Fahrer befuhr laut Polizeibericht die Raunauer Straße in südlicher Richtung und wollte nach links in den Lexenrieder Weg einbiegen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines entgegenkommenden Pkw einer 30-Jährigen, welche in nördlicher Fahrtrichtung unterwegs war. Dabei kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Verletzt wurde jedoch niemand. (AZ)

