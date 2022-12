Verkehrsunfallflucht nach Glätteunfall in Krumbach

Eine junge Frau fährt in Krumbach gegen eine Verkehrsinsel und flieht von der Unfallstelle ab. Warum die Polizei sie dennoch ermitteln kann.

Eine Unfallflucht vom Freitag beschäftigt die Krumbacher Polizei. Laut ihrem jüngsten Bericht rutschte gegen 10 Uhr eine 20-jährige Autofahrerin aufgrund der winterlichen Straßenverhältnisse auf eine Verkehrsinsel, als sie von der B300 in Krumbach nach rechts in eine Ortsverbindungsstraße abbiegen wollte. Dadurch wurde ein Verkehrszeichen beschädigt und es entstand Sachschaden im unteren dreistelligen Bereich. Obwohl sie sich, ohne den Schaden zu regulieren, unerlaubt vom Unfallort entfernte, konnte die Fahrerin von der Polizei ermittelt werden, da ein aufmerksamer Zeuge kurz nach dem Unfall das zugehörige Kennzeichen am Unfallort fand und dies der Polizei meldete. Gegen die Fahrerin wurde ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. (AZ)