Trinkwasser im Krumbacher Westen: Beim Abkochen ist kein Ende in Sicht

Plus Seit Mitte November sollen die Bewohner im Krumbacher Westen das Wasser abkochen. Was die Stadt bisher unternommen hat und wie es jetzt weitergehen könnte.

Das Wasser wegen coliformer Keime abkochen? Ein bisschen ist das in Krumbach zu einer Art "unendlicher Geschichte" geworden. Seit dem 18. November gibt es für den Krumbacher Westen ein Abkochgebot. Und laut Werkleiter Martin Strobel ist ein Ende aktuell leider nicht in Sicht. Die Spezialisten tun sich nach wie vor schwer, die Ursache für die Probleme zu finden.