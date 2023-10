Verlassene Metzgerei Rendle wird in Krumbach abgerissen

Das Gebäude der ehemaligen Metzgerei Rendle in der Mindelheimer Straße in Krumbach wird abgerissen. Perspektivisch ist ein Wohn- und Geschäftshaus geplant.

Das Gebäude der ehemaligen Metzgerei Rendle in der Mindelheimer Straße in Krumbach wird abgerissen. Die Bausubstanz des Hauses mit dem auffälligen Treppengiebel ist nicht wertvoll, eine Sanierung würde sich nicht mehr lohnen. Zuletzt wurde es unter anderem für künstlerische Zwecke genutzt. Wie der Eigentümer Georg Purger mitteilte, sollen dort in einem ersten Schritt vorübergehend Parkplätze entstehen. Langfristig geplant ist auf dem Bauplatz ein Wohn- und Geschäftshaus im neoklassizistischen Stil, welches sich in die Umgebung einfügen soll.

