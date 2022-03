Vhs Krumbach bietet Deutschkurse für Geflüchtete aus der Ukraine an

Plus Ukrainerinnen und Ukrainer können bei der Vhs Krumbach und den Außenstellen Deutschkurse besuchen. Eine Geflüchtete mit einer bewegenden Geschichte wirkt mit.

Dass sie helfen möchten, war Johanna Herold und der Vhs Krumbach schon klar, als die ersten Flüchtlinge im Landkreis Günzburg ankamen. „Wir haben sofort organisiert, ich habe ehemalige Kollegen angerufen, ob sie bereit wären, Schnupperkurse für Deutsch zu machen und fast jeder hat ja gesagt“, sagt die Vhs-Leiterin Herold.