Krumbach

vor 33 Min.

Viele Höhepunkte beim Sommerkonzert des SKG Krumbach

Plus Schüler und Schülerinnen unterhalten in Krumbach mit einem breiten Mix an musikalischen Darbietungen und erhalten viel Applaus.

Von Claudia Bader Artikel anhören Shape

Zwei Chöre und ein Vokalensemble, ein Blas- und ein Streichorchester sowie einige Instrumental- und Gesangssolisten. Hinter diesem breiten Spektrum an Gruppen und Akteuren vermutet man eine Musikschule. In Wirklichkeit waren es aber Schülerinnen und Schüler des Simpert-Kraemer-Gymnasiums (SKG) Krumbach, die mit Unterstützung von Lehrkräften eine abwechslungsreiche Vielfalt an Vorträgen präsentierten. Das bunt gemischte Programm wurde von Müttern, Vätern, Geschwistern und Großeltern sowie anderen Besuchern mit Anerkennung und Applaus honoriert.

An zwei Abenden glich die SKG-Turnhalle einem großen Konzertsaal. Schulleiter Norbert Rehfuß freute sich, dass so viele Besucher zum Abschluss des „musikalischen Reigens im Schuljahr“ gekommen waren. Und schon reihte sich eine klangliche Überraschung an die nächste. Unter bewährter Leitung von Berthold Leicht entführte die SKG-Band zunächst in ein „Zauberland“ sowie mit „Colors of the wind“ in das Disney-Musical „Pocahontas.“ Auch im Medley „One direction in Concert“ sprühten die Musikerinnen und Musiker geradezu vor Motivation und Spielfreude. Unter Leitung von Peter Neuburger, Susanne Freier und Sarah Bertele hatten die Chorklassen der 5. Klassen ebenfalls fleißig geprobt. Nachdem sie ihrem Publikum schwungvoll erklärt hatten, was Swing ist, präsentierten die 50 Sängerinnen und Sänger mit „Clementine“ einen Oldie gekonnt in englischer Sprache sowie einen Beatles-Hit.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen