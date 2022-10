Krumbach

12:00 Uhr

Vier Musiker, vier Instrumente: "Viererlei" stellt sich vor

Plus Wie es zur neuen Besetzung von "Viererlei" kam und was die vier Mitglieder für die Zukunft planen. Premiere ist am Samstag, 29. Oktober, im Gasthof Munding in Krumbach.

Von Julia Plail

Wie setzt sich "Viererlei" zusammen?



Johannes Mimler: Gründungsmitglieder sind Lucas Kassner und ich. Lucas ist 22 Jahre alt, kommt aus Reutlingen und studiert derzeit Trompete. In unserer Besetzung spielt er das Flügelhorn. Ich bin 26 Jahre alt und wohne in Krumbach. Tenorhorn habe ich fertig studiert und aktuell studiere ich zusätzlich Posaune. Der 21- jährige Hannes Schmid aus Uffing am Staffelsee spielt in unserer Besetzung steirische Harmonika, welche er in Salzburg studiert. Und der vierte Mann, mit seinen 20 Jahren der Jüngste in der Runde, ist Fabian Körner. Der Blaubeurer studiert, wie sollte es auch anders sein, ebenfalls sein Instrument, nämlich die Tuba. Zusammenfassend kann man also sagen, dass sich „Viererlei“ aus vier jungen Männer im Alter von 20 bis 26 Jahren, die alle ihr Instrument studieren, zusammensetzt.

