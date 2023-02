VocalCrash und SingTonic begeistern in Krumbach

Plus Beim Doppelkonzert im voll besetzten Stadtsaal reißen die Mitglieder von SingTonic und VocalCrash ihr Publikum mit.

Bei geschlossenen Augen hätte man fast meinen können, ein ganzes Orchester zu hören. Beim Blick auf die Bühne des Stadtsaals sah man aber „nur“ sechs Sängerinnen und Sänger und keine Instrumente. Allein mit ihren Stimmen sowie flotter Choreografie versprühten die Mitglieder von SingTonic ein Feuerwerk an Vokal-Artistik. Mit starkem Gesang und geradezu heraussprudelnder Freude am Singen präsentierte sich auch VocalCrash. Mit Unterstützung von Keyboard und Drums servierte das Ensemble ein anspruchsvolles Programm, das die Zuhörer begeisterte und mitriss.