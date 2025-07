Von Angeln und Pilzen beim Hobbystammtisch des VdK Krumbach

Seit über 55 Jahren pflegt Hans Weiser aus Thannhausen sein Angel-Hobby. In seiner Kindheit machte er mit einer Haselnussrute, Schnur und Teig seine ersten Erfahrungen. Danach erweiterte er sein Wissen und seine Erfahrung bis hin zum Ausbilder für Gewässerwarte und zur Vorbereitung zur Fischerprüfung. Das Angeln hat sich laut seiner Aussage auch verändert. Der Rückgang des Fischbestands durch Veränderungen der Wassertemperaturen in den Sommermonaten ist ein Beispiel dafür. Dadurch müssen viele Fischarten um Ihr Überleben kämpfen. Dem interessanten Vortrag von Herrn Weiser merkte man seine Begeisterung für sein Hobby an.

Krumbach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Angel Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Krumbad Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis