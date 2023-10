Die Krumbacher Volkshochschule hat wieder ein umfangreiches Kurs- und Seminarangebot auf die Beine gestellt. Welche Veranstaltungen im November geplant sind.

Bunt wie eine Farbpalette zeigt sich das im November startende Kurs- und Seminarangebot der Krumbacher Volkshochschule. Die Themen reichen von der Cybersicherheit bis hin zu künstlichen Gelenken.

Vom Partygame zum Kennerspiel - neue Brettspiele kennenlernen, Dienstag, 7. November, 19 bis 21 Uhr, Bürgerhaus, vier Abende; Leitung: Marc Hettich. Ein Brettspielworkshop mit Marc „der Spielzialist“ Hettich: Netflix und Smartphone bleiben aus - entdecken Sie erfolgreiche Spielehits und den einen oder anderen Geheimtipp.

Räuchern - für Körper, Geist und Seele, Mittwoch, 8. November, 18 bis 20.30 Uhr, Hasberger Kräutergärtle; Leitung: Kornelia Rampp. Das Räuchern ist die ursprünglichste Form der Aromatherapie und begleitet den Menschen seit jeher. Was früher in allen Hochkulturen praktiziert wurde, ist heute fast überall in Vergessenheit geraten. An diesem Abend mischen wir unsere persönliche Räucherung - aus heimischen Pflanzen und Harzen - und erfahren mehr über Räuchern und Brauchtum.

Trommel-Meditation zu den Elementen, Mittwoch, 8. November 19 bis 21 Uhr, Ahornweg 3, Deisenhausen, fünf Abende; Leitung: Doris Lasser. Von Trommeln begleitete Meditationen, Einkehrabende zum Entspannen und zur positiven Ausrichtung.

Was Resilienz für die Menschen leisten kann

„Und wo bleibe ich?“ - Resilienz stärken im Engagement, Freitag, 10. November, 15 bis 18 Uhr, Bürgerhaus; Leitung: Nikola Richter. Die Fähigkeit des Menschen, Krisen und schwierige Lebensverhältnisse zu meistern und daraus gestärkt wieder ins Leben zu treten, ist in einem von Belastungen und Anforderungen geprägten Zeitalter gefragter denn je. Resilienz ermöglicht es, belastende Situationen zu bewältigen, Stress abzubauen und sich schnell von Rückschlägen zu erholen. Im Mittelpunkt dieser Fortbildung steht die Stärkung Ihrer Ressourcen, Ihrer Kompetenzen und Widerstandsfähigkeit – wie Sie mit Stress und Krisen umgehen können, damit Ihre Gesundheit nicht darunter leidet und Sie Ihr Engagement weiterhin ausüben können. Durch praxisorientierte Übungen, interaktive Diskussionen und fundierte theoretische Inputs zu den einzelnen Bausteinen der Resilienz werden Sie in die Lage versetzt, besser mit Stress umzugehen, Ihre Emotionen zu managen und Ihre Belastbarkeit zu steigern. Dieses kostenfreie Angebot richtet sich ausschließlich an Personen, die sich ehrenamtlich im Verein oder für eine gemeinnützige Organisation engagieren und wird in Kooperation mit dem Freiwilligenzentrum Stellwerk durchgeführt.

Die Internetkriminalität nimmt immer mehr zu

Cybersicherheit: Von Viren, Würmern und Spionen, Freitag, 10. November, 18 bis 19.30 Uhr, Bürgerhaus, 3 Abende; Leitung: Christian Linke. Die Internetkriminalität ist mittlerweile ein lukratives Geschäftsmodell. Nach diesem Kurs sind Sie in der Lage, die grundsätzlichen Sicherheitsprobleme bei der Nutzung des Internets einzuschätzen und ihnen wirkungsvoll zu begegnen. Es werden Strategien zur Risikoverminderung beim Surfen und Schutzmöglichkeiten durch Software aufgezeigt.

Vortrag: Künstliche Gelenke, Freitag, 10. November, 19.30 Uhr, Klinik Krumbach/Speisesaal; Referent: Dr. Manfred Herr, Chefarzt. Was ist heute möglich bzw. sinnvoll? Damit die Patientin/der Patient optimal versorgt werden kann, muss jeweils die individuelle Situation berücksichtigt werden. Anmeldungen nimmt die vhs-Geschäftsstelle im Bürgerhaus unter 08282 995380-0 entgegen. (k)