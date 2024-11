Von der Dialektsprecherin zur Dialektforscherin

Es sind manchmal die Zufälle, die ein Leben in eine bestimmte Richtung bringen, die aus einem Mädchen aus Unterbleichen, das seinen Dialekt in der Schule als minderwertig erlebte, eine promovierte Dialektforscherin machen, die sich heute vehement für den Dialekt einsetzt. Mit so einer zufälligen Begegnung begann die wissenschaftliche Laufbahn der in Niederraunau wohnenden Edith Burkhart-Funk.

