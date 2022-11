Von der Fahrschulfahrt ins Krankenhaus

Es krachte in der Bahnhofstraße in Krumbach und der Kradfahrer stürzte. Die Autofahrerin hatte die Vorfahrt des Jugendlichen missachtet.

Diesen Tag wird ein Fahrschüler sicher sein Leben lang nicht vergessen. Er wurde am Freitagabend in Krumbach bei einem Verkehrsunfall während einer Fahrschulfahrt verletzt.

Wie die Krumbacher Polizei berichtet, war zu der Zeit eine 75-jährige Autofahrerin auf der Bahnhofstraße in Richtung Norden unterwegs und wollte nach links in die Ulmer Straße einbiegen. Da die Ampel grün zeigte, bog die Dame ab.

Dabei missachtete sie jedoch den Vorrang des entgegenkommenden 15-jährigen Fahrschülers auf seinem Krad. Dieser fuhr in Richtung Süden und hatte ebenfalls Grün an der dortigen Ampel. Es kam zum Zusammenstoß und der Kradfahrer stürzte. Der 15-Jährige trug durch den Sturz laut Polizei Prellungen davon und wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 7000 Euro. (AZ)