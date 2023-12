Von Obstbaumschnitt und Kräuterwissen: Das ist das Progamm im Kreislehrgarten

Im Kreislehrgarten in Krumbach gibt es auch im kommenden Jahr ein vielfältiges Programm. Eine Anmeldung ist für alle Veranstaltungen erforderlich.

Die Kreisfachberatung für Gartenkultur und Landespflege des Landkreises Günzburg hat zusammen mit dem Kreisverband im Kreislehrgarten wieder ein Kursangebot über das ganze Jahr 2024 erarbeitet.

Das Programm startet am Donnerstag, 18. Januar, um 19 Uhr mit dem Vortrag „Verwendung heimischer Flora im Hausgarten“. Weiter geht es mit dem Gartenpfleger-Grundkurs auf Kreisebene am 2. und 3. Februar sowie am 23. Februar mit der Frühjahrs-Veredelung.

Der Obstbaumschnitt wird wieder an zwei Abenden angeboten, die Theorie beginnt am 20. März um 19 Uhr und die Praxis am 21. März um 17 Uhr. Am 10. April um 18 Uhr wird mit dem „Frühlingserwachen der Kräuter im Kreislehrgarten“ altes Kräuterwissen neu entdeckt.

Aktionstage für Kinder

Wieder im Programm sind zwei neue Aktionstage für Kinder und Jugendliche am Freitag, 19. April um 14.30 Uhr oder am Samstag, 20. April um 9.30 Uhr. Am Freitag, 11. Oktober um 14.30 Uhr oder Samstag, 12. Oktober um 9.30 Uhr gehen die Naturaktionen für Kinder und Jugendliche ab sieben Jahren weiter.

Dekoration aus Naturmaterialien wird am Donnerstag, 6. Juni ab 18.30 Uhr gebastelt: eine Gräserkrone aus Gräsern und (Wild-)blumen. Altes Kräuterwissen neu entdecken können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer beim Kräuter-Sommer im Kreislehrgarten am Mittwoch, 19. Juni ab 18 Uhr.

Aus Naturmaterialien Kränze binden

Am 12. September kann man bei der „Kranzbinderei“ lernen, Kränze mit Materialien aus dem eigenen Garten zu binden. Beginn ist um 18 Uhr. Wie Boden und Wasser, Flora und Fauna miteinander zusammenhängen, wird am Donnerstag, 10. Oktober beim Vortrag „Ökologische Zusammenhänge“ erklärt. Beginn ist um 19 Uhr.

Den Abschluss bildet der ganztägige „Gartenpfleger-Grundkurs auf Kreisebene“ am Samstag, den 9. November.

Die Kurse finden alle im Kreislehrgarten Krumbach (südlich Krankenhaus) statt. Eine vorherige Anmeldung bei der Kreisfachberatung für Gartenkultur am Landratsamt in Günzburg per Email an kreisfachberatung@landkreis-guenzburg.de ist erforderlich. (AZ)