Volksmusik: Von Scherrzithern und Schäferpfeifen zur Krumbacher Française

Plus Christoph Lambertz, Leiter der Volksmusikberatungsstelle in Krumbach, erforscht schwäbische Volksmusik und bringt sie wieder zu den Menschen. Wie er das macht.

Volksmusik gehört zu den wichtigsten Kulturgütern einer Region. Sie offenbart vieles über die Mentalität der Menschen, ihre Denkweisen, ihre Arbeits- und Lebensgewohnheiten im Jahreskreislauf, über ihren Glauben und Aberglauben etwa, besonders auch, wie sie gemeinsam sich vergnügen und Feste feiern. Sie trägt wesentlich zur Identität einer Volksgruppe bei, sie schafft Heimat und stärkt damit eine Region. Das ist der Grund, warum der Bezirk Schwaben als erster in Bayern die Volksmusikpflege institutionalisierte und im Jahr 1965 dafür eine Stelle einrichtete. 1990 holte sie der frühere Bezirkstagspräsident Georg Simnacher von Augsburg nach Krumbach ins historische Wasserschloss.

Ein Hauch von über 500 Jahren Geschichte weht einen an, wenn man durch die schwere, alte Holztüre ins Hürbener Wasserschloss tritt. Was müssen das für Bäume gewesen sein, aus denen man im 15. Jahrhundert diese riesigen Balken geschlagen hat? Wer war wohl der Künstler, der die gotischen Fresken geschaffen hat? Die freundliche Sekretärin der Beratungsstelle, Ursula Rampp, nimmt dem Besucher schnell die ehrfürchtige Scheu und erklärt die alten Kostbarkeiten. Die Freude daran ist ihr anzumerken. „Der Türstock da hat sogar einen gotischen Kielbogen, man sagt dazu nach seiner Form auch Eselsrücken.“