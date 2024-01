Krumbach

Von seiner Instrumentalkunst profitieren bekannte Komponisten

Die Gitarre als „soziales Instrument“: bei der Unterhaltung mit Rock und Pop - der Krumbacher Musikpädagoge Stefan Barcsay in jungen Jahren.

Plus Wie der Krumbacher Musikpädagoge Stefan Barcsay mit seiner Gitarre neue Klangerlebnisse erschließt. Rund 40 Jahre unterrichtete er an der Berufsfachschule für Musik.

Von Klemens Funk

Ein allen seit Kindertagen bekanntes Sprichwort lautet: Wer nicht hören will, muss fühlen. Diesen engen Zusammenhang von Hören und Fühlen zu erkunden, darum geht es Stefan Barcsay, der seit seinem zwölften Lebensjahr nahezu täglich mehrere Stunden an seiner Gitarre übt. Die klassischen Kompositionen für Gitarre hat er freilich längst in seinem Repertoire. Vor gut zehn Jahren hat er sich auf Neuland begeben und ist seither bestrebt, im Dialog mit Gedichten und Bildern zu neuen Formen und Inhalten des Klangerlebens anzuregen. Inzwischen haben zahlreiche zeitgenössische Komponisten seine virtuosen Fähigkeiten entdeckt und schreiben für ihn Werke. Die Komponisten wiederum profitieren von seiner profunden Instrumentalkunst wie von seiner Faszination, mit neuen Klangerlebnissen zu überraschen.

Wer neugierig auf eine Hörprobe ist, findet den Trailer Vom Kindsein, komponiert von Enjott Schneider, in der Uraufführung von Stefan Barcsay bei https://youtu.be/P7LSHUKz02s. Der in München ansässige Komponist und Hochschullehrer ist auch bekannt durch viele Filmmusiken, darunter die für den Film Herbstmilch.

