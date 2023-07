Krumbach

12:15 Uhr

Von wegen „altes Glump“: Oldtimertreffen der Feuerwehr Krumbach begeistert

Plus Das alte Krumbacher Tanklöschfahrzeug ist 70 Jahre alt geworden. Bei einem Oldtimertreffen, bei dem viel mehr zu sehen war als „der Jubilar“, wurde gefeiert.

Von Manfred Keller

Es ist eine „liebevoll gehegte und sorgsam gepflegte Rarität“ und gleichermaßen so etwas wie die „Galionsfigur“ der Krumbacher Feuerwehr: Das alte feuerrote Tanklöschfahrzeug 15/52, längst im Katalog der „Oldtimer“ geführt, wird runde 70 Jahre. Willkommener Grund für die Krumbacher FF-Oldtimergruppe, das Jubiläum „70 Jahre Magirus Oldtimer“ zu feiern. Mit einem „Oldtimertreffen“ nämlich, das am Sonntag am Feuerwehrhaus organisiert wurde, und das als lokales Feuerwehr-Sommer-Feschtle in der Vereinsjahreschronik Eingang findet.

Kommandant Mathias Vogel erkannte an der großen Anzahl an Gästen deren Interesse an der Arbeit der Feuerwehr, Kreisbrandrat Stefan Müller verband mit seiner Grußbotschaft den Dank an die Oldtimergruppe für deren Engagement: Bürgermeister Hubert Fischer war erfreut über die große Anzahl der angereisten Feuerwehr-Oldtimer und den guten Besuch. Mit Dank und Anerkennung lobte er die enorm wichtige Feuerwehrarbeit.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen