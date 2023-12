Weihnachtsengel und Trachtenpunks: So lief der Weihnachtsmarkt im Stückwerk

Ein großes Planungsteam und viele Helfer stemmten den Weihnachtsmarkt im Stückwerk, der auch in diesem Jahr mit einem außergewöhnlichen Angebot begeisterte.

„Das war eine ganz besondere Atmosphäre“, schwärmt Michaela Wind, eine der Organisatoren des Stückwerk-Weihnachtsmarktes. Sie ist froh, dass sich der Kult e.V. dazu entschieden hat, auch in diesem Jahr wieder einen in monatelanger Planung vorbereiteten Weihnachtsmarkt im Stückwerk zu veranstalten. Neben einem großen Planungsteam aus verschiedenen Stückwerkern waren noch rund 40 weitere ehrenamtliche Helfer am gesamten Wochenende im Einsatz. „Es ist einfach wunderbar, wie toll alle zusammengearbeitet haben.“ Auftauchende kleine Probleme wurden allesamt mit guter Laune und guten Ideen hämdsärmlig aus dem Weg geräumt. Die ehrenamtlichen Helfer rekrutierten sich aus den Reihen der sehr vielfältigen Stückwerk-Akteure: Die Ü55-Mädels um Marianne Hilbert waren ebenso tatkräftig dabei wie diverse Brettspiel-Freunde. „Auch sehr viele Gäste, die gerne unsere Konzerte besuchen, haben beispielsweise an der Bar ausgeholfen“, schildert die 34-Jährige begeistert.

Ein besonderer Höhepunkt war wie im Vorjahr der Weihnachtsengel von den Trachtenpunks, der den Markt am Samstag eröffnete und die Geschenke für die Gewinner des Christbaumlobens übergab. „Außerdem war er als Fotomotiv sehr gefragt“ kommentiert seine Partnerin und Trachtenschneiderin Sandra Janine Müller. Der Krumbacher Fotograf Georg Drexel beschenkte die Besucher mit stimmungsvollen Weihnachts-Porträts - das war nur eines von vielen liebevoll inszenierten Details. Während der IT-Profi David Maier in seinen Räumen mit Retro-Gaming vor allem das junge Publikum begeisterte, bestaunten viele Besucher die im gesamten Stückwerk verteilten kleinen weißen Holzkisten. „Hinter jeder Tür verbirgt sich ein kleines Arrangement, das ein Buch präsentiert“, erklärt Michaela Leinweber vom Stückwerk Literaturtreff.

Auch auf dem Parkplatz vor dem Stückwerk war beim Weihnachtsmarkt einiges geboten. Foto: Sandra Janine Müller

Kinder durften sich nicht nur über Lagerfeuergeschichten von Tine Mehls und Michael Kaeuffer freuen, sondern auch über die kleine Weihnachtsbäckerei im Herzstück. Pascal Aldouis - bekannt durch seine Plätzchen-Aktionen - lud geneigte Nachwuchskonditoren zum Plätzchenverzieren ein. Dabei ging ihm unter anderem die Künstlerin Christine Elisabeth Gerstenkorn zur Hand.

„Wir haben in diesem Jahr noch mehr auf Nachhaltigkeit geachtet“, betont Birgit Baumann, die sich federführend um das „Fundstück“ gekümmert hat. Hier konnte gebrauchte Kleidung mit kultigen Stempeln und Patches aufgemöbelt werden. Und auch bei den über 20 Ausstellern war ausschließlich selbst hergestelltes, regionales Handwerk vertreten. Neben alten Bekannten aus dem Vorjahr wie dem Bildhauerpaar Dieter und Maria Witopil, der „Süßen Motte“ und dem Wildkräuterexperten Markus Siefer waren auch neue Angebote dabei - etwa Honig und Met aus dem Hause Maucher oder „Java Organik“ mit Biogewürzen aus einer eigenen Plantage in Indonesien. Über die Hälfte der Einnahmen aus dem Weihnachslosverkauf durfte sich die Organisation „Stricken für Obdachlose“ freuen - repräsentiert durch die ehemalige Kult-Schriftführerin Renate Luyben.

Der Krumbacher Musikant Roman „Klaro“ Klarmann bespricht mit Kult-Schriftführer Max Wind seinen Einsatz. Foto: Sandra Janine Müller

Der Kult wäre nicht der Kult, wenn der Weihnachtsmarkt nicht auch von einem umfangreichem Musikprogramm flankiert worden wäre. Federführend kümmerte sich Schriftführer Max Wind um das Programm. Mit Buden und Lichterketten vom Infrastrukturteam um Kenji Lindel und Tino Baumann in ein stimmungsvolles Weihnachtsreich verwandelt, boten Nachwuchsmusikanten wie die Jugendkapellen Krumbach und Neuburg, das Krumbacher Original Roman Klarmann mit seinem Akkordeon oder die Trommelgruppe Djabayomi Livemusik verschiedenster Coleur. Im Herzstück sorgten bewährte Formationen wie die Phonics, die Hagenrieder Zupfnudeln oder Loose Chippings ebenso für Begeisterung wie „Intergalactic Pleasure“ - der Gewinner des Stückwerk Songslams - oder Serkan Özkan mit seiner türkischen Saz.

Dem Kult e.V. ist es erneut gelungen, mit seinem Weihnachtsmarkt die unglaubliche soziale und kulturelle Vielfalt, die das Stückwerk mit Leben füllt, komprimiert auf den Punkt zu bringen. Auch in Michaela Winds Fazit schwingt die charakteristische Leichtigkeit mit. Das soziokulturelle Zentrum sei ein Ort der Begegnung und des Austausches: „Das Stückwerk ist für alle da.“