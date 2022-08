Vor welchen Problemen der Tierschutzverein in der Region steht

Der Tierschutzverein Krumbach-Weißenhorn betreibt ein eigenes Tierheim und steht seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie vor immer neuen Herausforderungen.

Seit mehr als 50 Jahren ist der organisierte Tierschutz in der heimischen Region ein Thema, die letzten Jahre verstärkt von Weißenhorn aus, wo der Tierschutzverein Krumbach–Weißenhorn ein eigenes Tierheim betreibt. Hier sind die ehrenamtlich aktiven Tierschützer des Tierschutzvereins Krumbach-Weißenhorn, übrigens der ältesten Tierschutzorganisation im Kreisgebiet, beständig im Dienst für in Not geratene, misshandelte und ausgesetzte Tiere.

Illegale Tiertransporte haben zugenommen

Eva Sing, Sprecherin der Tierschutzorganisation vor Ort, vermittelt einen Rückblick in die Arbeit des Tierheims Weißenhorn im letzten Corona-Jahr: „Hunderte von Tieren, insbesondere Hunde und Katzen; des weiteren exotische Vögel und Kleintiere sind in Pflege und Versorgung. Und Corona hat die ganze Situation in den Tierheimen insgesamt verschärft.“ Zusätzlich, so die engagierte Tierschützerin, müssen immer mehr durch den Einsatz von Mährobotern schwer verletzte Igel medizinisch versorgt werden. Stark zugenommen hat auch die Aufnahme von Tieren aus illegalen Transporten. Damit nicht genug: „Auch das Elend der unsterilisierten und -kastrierten Katzen nimmt kein Ende, aktuell haben wir Dutzende zum Teil halb wilde Katzen und Katzenbabys in Obhut“. Es ist einleuchtend, dass mit der stetig steigenden Zahl aufzunehmender Tiere auch die Kosten und Auslagen für den Verein „stetig nach oben gehen“.

Im Wesentlichen erledigen die Tierschützer ihre vielfältige Arbeit überwiegend im Stillen und unbeachtet von der Öffentlichkeit. Derzeit aber, und noch bis zum Jahresende 2022, treten die ehrenamtlich Tätigen öffentlich auf und führen die einmal im Jahr stattfindende, behördlich genehmigte Haussammlung durch. Eva Sing versichert, dass alle Spendengelder ausschließlich für Zwecke des Tierschutzes Verwendung finden. Selbstverständlich können sich alle Sammler mit einer Legitimation ausweisen. Die Tierschützer sind auch noch auf der Suche nach freiwilligen Helfern, die sich für die Sammelaktion zur Verfügung stellen. Wer sich dafür interessiert, kann sich unter der Telefon-Nummer 08282/5323 melden. Eva Sing zum Auftakt der Spendenaktion: „Wir sind für jede Spende dankbar, die uns in diesen Zeiten sehr hilft“.

