Vorfahrt missachtet: 11.000 Euro Schaden bei Unfall in Krumbach

Eine 41-jährige Autofahrerin hat am Sonntag gegen 19.45 Uhr die Vorfahrtsregelung in der Raunauer Straße in Krumbach missachtet. Sie wollte von der Südstraße her kommend nach links in Richtung Kreisverkehr abbiegen. Dabei übersah sie jedoch einen von links her stadtauswärs fahrenden Pkw. Das berichtet die Polizei. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand Sachschaden in Höhe von rund 11.000 Euro. (AZ)