Vorfahrt missachtet: Warum beide Unfallbeteiligte ein Bußgeld erwartet

In Krumbach hat sich am Samstagvormittag ein Unfall zwischen zwei Autos ereignet. Nach Angaben der Polizei wollte ein 85-jähriger Autofahrer von der Straße Höllgehau in östliche Richtung zur Bahnhofstraße fahren. Zeitgleich befuhr eine 74-Jährige mit ihrem Auto die Straße Höllgehau in westliche Richtung und wollte hier der Vorfahrtsstraße in die Michael-Faist-Straße folgen. Unter Missachtung der Vorfahrt der Autofahrerin fuhr der 85-Jährige in den Einmündungsbereich ein. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Ein unbeteiligter Zeuge teilte der Polizei mit, dass die vorfahrtsberechtigte Autofahrerin nicht wie vorgeschrieben ihren Blinker benutzt hatte. Deswegen erwartet nun beide Fahrzeuglenker ein Bußgeld. Der entstandene Sachschaden beträgt insgesamt etwa 8500 Euro. (AZ)

