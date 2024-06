Vorfahrt missachtet: zweimal Totalschaden

In Krumbach kam es zum Zusammenstoß zweier Autos, weil ein 24-Jähriger einem 42-Jährigem die Vorfahrt nahm. Trotz großem Schaden wurde niemand verletzt.

Am Donnerstagabend ereignete sich gegen 17.30 Uhr in der Raunauer Straße ein Unfall ein Verkehrsunfall zwischen zwei Autos mit einem Gesamtschaden von rund 10.000 Euro. Ein 24-Jähriger fuhr zur Unfallzeit auf der Raunauer Straße in Richtung Niederraunau und wollte nach links in den Lexenrieder Weg abbiegen. Er missachtete hierbei die Vorfahrt des entgegenkommenden Auto eines 42-Jährigen, der auf der Raunauer Straße in nördlicher Richtung unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch beide Fahrzeuge einen Totalschaden erlitten und nicht mehr fahrbereit waren. Sie mussten durch eine Fachfirma abgeschleppt werden, verletzt wurde bei diesem Unfall jedoch niemand. (AZ)