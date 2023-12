Vorsicht Betrug: Falsche Polizisten rufen wieder im Raum Krumbach an

Die Polizei warnt vor einer bekannten Betrugsmasche: Zuletzt trieben immer wieder falsche Polizisten im Raum Krumbach ihr Unwesen.

Zuletzt ist es im Dienstbereich der Polizei Krumbach zu einem Anruf von angeblichen Polizisten gekommen, die unter einer Legende versuchen, insbesondere bei älteren Bewohnern die Vermögenswerte zu erfragen. Sie erzählen dabei, dass es Einbrüche in der Nachbarschaft gab, ein Täter festgenommen wurde und dabei die Daten der Angerufenen aufgefunden wurden. Im Weiteren raten die Betrüger dann, diese an einen angeblichen Beamten zu übergeben. Nicht selten soll in solchen Fällen Stillschweigen über den Anruf gehalten werden. Die Polizeiinspektion Krumbach weist darauf hin: Die Polizei ruft mit dieser Legende nicht selbst an und erfragt auch keine Vermögenswerte telefonisch. (AZ)