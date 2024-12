Vortrag: Was tun im medizinischen Notfall

Was tun im Notfall, war das Thema des Vortrags, zu dem die Herzsportgruppe Krumbach ihre Mitglieder mit Angehörigen eingeladen hat.

Als Referenten konnten der leitende Arzt der Notfallabteilungen der Kliniken Günzburg-Krumbach Dr. Björn Tauchmann und der Rettungsassistent Nico Harder gewonnen werden. Es gab mündliche Erläuterungen, was zu tun ist, wenn man auf eine nicht mehr ansprechbare Person trifft. So etwa, erst mal die 112 rufen und auch andere Hilfe holen. Ganz wichtig sei es, am Telefon zu bleiben. Inzwischen gibt es die Möglichkeit vom Assistent bei der Leitstelle weitere Anweisungen auch für die Herz-Lungen-Wiederbelebung zu bekommen, auch für den Fall, falls in der Nähe vorhanden, dass ein Defibrillator genutzt werden kann. Nach gründlicher Einführung hieß es "ran an die Puppen", um das Wiederbeleben zu üben. Das Angebot wurde sehr stark angenommen und auch die beiden Referenten standen den ganzen Abend für alle Fragen, zur Verfügung und gaben gerne Auskunft. (AZ)