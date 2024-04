Krumbach

vor 19 Min.

Wanderndes Ampelmännchen: Krumbacher Leuchte wird um ein paar Meter versetzt

Plus In der Krumbacher Bahnhofstraße muss eine alte Ampel ersetzt werden. Für das Bauamt die Gelegenheit, die Anlage zusätzlich um knapp zehn Meter zu versetzen. Wieso?

Dienstagmorgen: Der Wecker klingelt viel zu früh, der übliche Alltagsstress beginnt. Für viele ein schwerer Start, so direkt nach dem langen Osterwochenende. Das Wetter macht auch noch, was es will, eigentlich perfekte Bedingungen für den verspäteten Montags-Blues. Doch nicht in Krumbach. Denn wer sich hier am Dienstag auf der Bahnhofstraße durchschlängelte, konnte sich kaum ein Schmunzeln verkneifen: Die Ampel auf Höhe der Buchhandlung Vogt wird versetzt - jedoch lediglich um knappe zehn Meter. Folgt dem berüchtigten Krumbacher Zebrastreifen nun etwa eine absonderliche Ampel?

Einmal beim Staatlichen Bauamt Krumbach nachgefragt, offenbart sich jedoch schnell die anders geartete Lage. Weder eine neue Verordnung noch eine bürokratische Spitzfindigkeit steht hinter der Ampel-Versetzung. Die Lichtanlage war schlichtweg zu alt und musste erneuert werden. Gebietsinspektor Max Frank erklärt, warum sie in diesem Zuge knappe zehn Meter weiter nördlich wandert: "Wenn die Autos am alten Standort bei Rot anhielten, versperrten sie eine private Einfahrt und die Ausrundung in die Nebenstraße."

