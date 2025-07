Wanderung der Herzsportgruppe Krumbach

45 Personen der Herzsportgruppe Krumbach starteten vor Kurzem zu einer Runde um Seifertshofen, bevor die dortige Kapelle besucht wurde. Hier erklärte die Messnerin Horber die Entstehung der Kapelle und dass dieses Kleinod den Heiligen St. Ulrich und St. Vitus geweiht ist. Immer zum Patroziniumsfest wird ein großer Gottesdienst im Freien abgehalten. Von hier aus war es ein Katzensprung in die nahe gelegene Wirtschaft. Kurz nach Ankunft der Gruppe ging ein Starkregen los, und man konnte nur unter große Schirme oder in die Gaststube flüchten. Das tat aber der guten Stimmung keinen Abbruch und alle genossen den Abend. Die nächste Veranstaltung der Herzgruppe ist am Donnerstag, 31. Juli, das traditionelle Sommerfest im Innenhof der Berufsschulturnhalle, bevor es in die Sommerferien geht und die nächste Übungsstunde dann wieder am Donnerstag, 11. September, zu den gewohnten Zeiten losgeht.

