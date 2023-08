Krumbach

Wann der neue Krumbacher Rewe-Markt gebaut wird

Plus Mit den Arbeiten für den Markt soll es im Herbst losgehen. Wie das Projekt im Krumbacher Süden konkret ausgestaltet werden soll.

Von Peter Bauer

Das Projekt Rewe-Markt im Krumbacher Süden nimmt bald konkrete Gestalt an. Wie Investor Stefan Tränkner berichtet, wird es mit den Bauarbeiten im Herbst dieses Jahres losgehen. Im Gespräch mit unserer Redaktion skizziert Tränkner den weiteren Zeitplan und spricht über die Details für den neuen Markt am Krumbacher Gärtnerweg.

Im Krumbacher Stadtrat und Bauausschuss war der Markt in den vergangenen Monaten wiederholt ein Thema. Dieser Prozess ist jetzt abgeschlossen, die Baugenehmigung des Landratsamtes liegt vor, so kann es losgehen mit den Arbeiten. Tränkner, der den Gebäudekomplex an Rewe vermietet, würdigt mit Nachdruck die gute Zusammenarbeit mit der Stadt und dem Landratsamt gleichermaßen. Auch die Regierung von Schwaben sei an dem Verfahren beteiligt gewesen.

