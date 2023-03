Wann die ersten Flüchtlinge in die Falk-Gebäude einziehen könnten

Plus Noch verhandelt die Regierung von Schwaben mit der Familie Falk. Welcher Personenkreis in das Übergangswohnheim im Krumbacher Ortsteil Hürben einziehen könnte.

Mit der Zustimmung zu einer Nutzungsänderung ist es nicht getan. Aus der Metzgerei und dem Gasthof Falk im Krumbacher Ortsteil Hürben soll ein Übergangswohnheim (ÜWH) für 73 Geflüchtete werden. Auch wenn die Mitglieder des Krumbacher Bauausschusses das Umbauprojekt abgesegnet haben, ist noch nicht klar, wann dort überhaupt Schutz suchende Menschen einziehen werden und ob das in diesem Jahr passiert.