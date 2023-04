Ware gekauft, aber nie erhalten: Krumbacher wird im Internet betrogen

Immer wieder kommt es zu Betrugsfällen im Internet. Kürzlich ist ein Krumbacher Opfer geworden. Die Polizei warnt vor Verkaufsmaschen.

Am Donnerstag ist ein 54-jähriger Geschädigter bei der Polizeiinspektion in Krumbach erschienen und hat Strafanzeige wegen Betrugs erstattet. Laut Polizeibericht stieß der Mann auf einem sozialen Netzwerk auf ein privates Verkaufsangebot zu einer Motorsäge und überwies den fälligen Betrag im Voraus an den Verkäufer. Die Lieferung der Ware erfolgte jedoch nicht.

Bei der Polizeiinspektion Krumbach wurden in jüngster Zeit vermehrt Strafanzeigen erstattet, bei denen Käuferinnen und Käufer im Voraus Geld überwiesen und die Ware danach nicht erhalten haben. Meistens waren die Verkäufer nach der Überweisung nicht mehr erreichbar. Aus diesem Grund warnt die Polizei davor, höhere Kaufbeträge an Privatpersonen im Voraus zu überweisen. (AZ)