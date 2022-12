Warenbetrug: Wenn der Thermomix nicht geliefert wird

Ein 23-Jähriger aus dem Raum Krumbach überweist 450 Euro auf ein irisches Girokonto. Auf die bestellte Ware wartet er vergeblich.

Einen Warenbetrug zeigte am Donnerstag ein 23-Jähriger bei der Polizei Krumbach an. Über den Marktplatz einer bekannten Chat-Plattform wollte er einen gebrauchten Thermomix kaufen. Den Kaufpreis in Höhe von 450 Euro überwies er laut Polizei auf ein irisches Girokonto. Der Thermomix wurde nicht geliefert. (AZ)