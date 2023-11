Krumbach

vor 17 Min.

Warum an der Lexenrieder Kapelle Bäume gefällt werden müssen

Plus Die Lexenrieder Kapelle in Krumbach ist bis Ende kommender Woche nicht erreichbar. Es stehen Waldarbeiten an. Förster Josef Jäckle erklärt die Gründe.

Von Mira Herold-Baer Artikel anhören Shape

Mit großen Schritten stapft der Revierleiter Josef Jäckle durch den Wald, eine Spraydose in der Hand. Kritisch beäugt er eine große Eiche, der Stamm ragt hoch in den Himmel hinaus. Seit etwa 150 Jahren steht der Baum an der Lexenrieder Kapelle in Krumbach. Jäckle hadert kurz, zeichnet dann aber den pinken Strich an: "So leid es mir tut, aber es bringt ja nichts. Selbst wenn ich den Baum jetzt stehen lasse, muss er nächstes Jahr weg."

Für die Verkehrssicherheit müssen auch gesunde Bäume weichen

Der pinke Strich zeigt den Waldarbeitern an, welche Bäume bald gefällt werden. Am Wegrand zur Lexenrieder Kapelle sieht man viel pink, es sind einige Bäume markiert. Etwa die Eiche, die eigentlich gesund wirkt. Doch diese muss nun weichen, die Verkehrssicherheit geht vor. Weit oben am Stamm der Eiche ist eine Lücke zu sehen, hier ist einmal ein dicker Ast gewachsen. Doch der Ast brach ab und hinterließ Risse im Baum. Die Gefahr ist nun zu groß, dass weitere Teile abbrechen, auf den Weg fallen und Menschen verletzen. Die anstehenden Forstarbeiten sollen verhindern, dass Gäste der Kapelle von herunterfallenden Ästen getroffen werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen