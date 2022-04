Krumbach

17:30 Uhr

Warum das Krumbacher Freibad erst am 12. Mai öffnet

Plus Der Start der Badesaison wird in Krumbach um einige Tage verschoben. Wann der Kartenvorverkauf beginnt und wie die Saisonvorbereitung läuft.

Von Peter Bauer

Ein früher Saisonstart im Krumbacher Freibad: Das hatten sich die zuständigen Krumbacher Stadtwerke für heuer fest vorgenommen. Doch mit Blick auf die anhaltend kühlen Temperaturen soll das Freibad nicht wie ursprünglich anvisiert am Freitag, 6. Mai, sondern am Donnerstag, 12. Mai, geöffnet werden. Wie Werkleiter Martin Strobel auf Anfrage unserer Redaktion bestätigt, wird der Kartenvorverkauf an der Kasse des Freibades am Montag, 9. Mai, beginnen und bis zum Saisonstart täglich von 9 bis 13 Uhr und von 14 bis 18 Uhr möglich sein. Strobel erläutert im Gespräch mit unserer Redaktion weitere Details der Saisonvorbereitung.

