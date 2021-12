Krumbach

18:42 Uhr

Warum das Krumbacher Krippenschauen im Heimatmuseum ausfällt

Von der Corona-Krise ist auch die Arbeit des Mittelschwäbischen Heimatmuseums massiv betroffen. Unser Bild zeigt Museumsleiterin Anita Roth in der Dauerausstellung Weihnachtskrippen in Mittelschwaben.

Plus Museumsleiterin Anita Roth schildert, wie es um die Krippenausstellung im Mittelschwäbischen Heimatmuseum steht. Wie die weiteren Pläne aussehen.

Von Elisabeth Schmid

In der nicht enden wollenden Corona-Krise durchlebt auch das Mittelschwäbische Heimatmuseum in Krumbach schwierige Zeiten. Das große Krippenschauen, normalerweise Jahr für Jahr ein besonderer Höhepunkt, muss in diesem Jahr ausfallen. Im Gespräch mit unserer Redaktion erläuterte Museumsleiterin Anita Roth die Hintergründe und die aktuelle Lage im Museum. Das Thema Krippen soll aber auch in Pandemie-Zeiten im Museum eine wichtige Rolle spielen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen