Krumbach

vor 17 Min.

Das Krumbacher Kulturwochenende wird zur Kulturwoche

Plus Der Krumbacher Kulturbeauftragte Jochen Schwarzmann gibt Einblicke in die aktuelle Planung. Welche Idee hinter dem Projekt "Seegraswanderung" steckt.

Von Ulrike Sergienko

Die Fülle des kulturellen Angebots in Krumbach macht es möglich: Im Sommer 2024 wird das Krumbacher Kulturwochenende zur Kulturwoche. Bereits zum vierten Mal findet die Krumbacher Aktion statt, Organisator Jochen Schwarzmann berichtet, was er konkret plant und welche Neuerungen es gibt. In der Kulturwoche kann Musik von Klassik bis Pop auf eine facettenreiche Weise erlebt werden. Bei einer Aktion spielt Seegras eine herausragende Rolle. An der Kulturwoche beteiligen werden sich auch die Trachtenkulturberatung und heimische Galerien.

Jochen Schwarzmann ist derzeit Leiter des Albertus-Gymnasiums in Lauingen sowie Stadtrat und Kulturbeauftragter der Stadt Krumbach. Entstanden sei das Kulturwochenende 2021 aus der Idee heraus, ein Zeichen setzen zu wollen für Kunst und Kultur. Mit der Einführung des Kulturwochenendes, erläutert Schwarzmann, wollte man Künstlern Auftrittsgelegenheiten verschaffen, in einer für sie sehr schwierigen Zeit. Laut Schwarzmann fand das dreitägige Ereignis schon beim ersten Mal sowohl bei den Kulturschaffenden selbst als auch beim Publikum großen Anklang. So machte sich als Krumbacher Kulturwochenende schnell einen Namen und etablierte sich daraufhin fest in der Stadt.

